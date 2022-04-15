Почему Турция не меняет ключевую ставку

Турция не меняет ключевую ставку четвертый месяц подряд, несмотря на рост инфляции до 60%, продолжая полагаться на нетрадиционную политику Центрального банка, поддерживающую лиру.

Bloomberg сообщает, что комитет по денежно-кредитной политике Турции оставил ставку на уровне 14%. Таким образом была продлена пауза в изменении ключевого показателя, взятая после серии снижений в конце прошлого года. Решение принято в рамках политики по удержанию стабильности турецкой валюты на длительный срок за счет таких мер, как распродажа иностранной валюты государственными банками и дорогостоящая программа защиты вкладчиков от ослабления лиры. Вместо того, чтобы накапливать запасы турецких резервов, власти полагаются на другие меры, которые могут привлечь твердую валюту и увеличить резервы центрального банка.

Углубляющийся торговый дисбаланс и самая низкая в мире стоимость заимствования с поправкой на цены привели к тому, что экономика в $800 млрд оказалась крайне уязвимой в то время, когда американская Федеральная система проводит глобальное ужесточение политики.

Банковские аналитики пристально следят за текущим счетом страны, осознавая, что более высокие цены на энергоносители увеличивают торговый разрыв. Центральный банк также оценивает подорожание долгосрочных инвестиционных кредитов на фоне необходимости поддерживать текущий счет.

”Учитывая сложившиеся условия, комитет решил усилить комплекс мер макропруденциальной политики”, - заявил банк, оставляя возможность для принятия радикальных решений, которые могут быть одобрены для поддержки роста кредита без усиления инфляции.

Центральный банк под управлением Сахапа Кавчиоглу, на которой давит президент Реджеп Тайип Эрдоган, объявивший себя ”врагом” ключевой ставки, еще не сообщал о своей готовности к корректировке после того, как прошлый год завершился денежно-кредитным смягчением на 500 базисных пунктов. Многочисленные раунды снижения ставки привели к падению стоимости валюты и спровоцировали инфляцию.

Растущие цены на сырьевые товары и энергоносители сделали Турцию более уязвимой в этом году. Центральные банки по всему миру поднимают ставки, чтобы противостоять инфляции на фоне рисков, связанных с российской спецоперацией на Украине и усиливающимися перебоями в цепочках поставок.

Турецкая валюта незначительно ослабла после решения ЦБ, подешевев на 0,2% и торгуясь на уровне 14,6210 по отношению к доллару. Ее стоимость снизилась почти на 45% по сравнению с прошлым годом, зафиксировав самое значительное падение среди главных валют. Основное падение пришлось на 2021 год.

Относительная стабильность лиры в последние месяцы едва ли повлияла на инфляцию, которая в марте установила новый рекорд в 61% по сравнению с годом ранее. Министр финансов Нуреддин Небати уверен, что цены начнут падать, начиная с декабря. Ранее он прогнозировал, что пик роста придется на апрель, а замедление случится в течение лета.