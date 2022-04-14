Китаю предстоит сделать выбор в ситуации вокруг Украины

14 апр. 23:55

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что руководству Китая в конечном счете придется сделать выбор в ситуации вокруг Украины.

В ходе своего выступления на организованной Мичиганским университетом видеоконференции он напомнил, что ранее Россия и КНР приняли совместное заявление, в котором подчеркивается, что дружба между ними "не имеет границ". "Думаю, сейчас в некотором роде проверяется, каковы эти границы", - сказал Блинкен.

По его словам, от Китая ждут, что он в защиту принципов, которых, как он заявляет, придерживается. "КНР не делает это. Думаю, Пекин находится во все более неудобном положении из-за того, что есть огромный разрыв между тем, за что он якобы выступает, и тем, что он по-настоящему делает", - сказал госсекретарь США, подчеркнув, что это влияет на его репутацию в мире.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что в конечном счете Китаю придется сделать выбор.