Скупившая российскую нефть Индия нацелилась на российский уголь

На прошлой неделе Еврокомиссия предложила запретить российский уголь в рамках нового пакета антироссикийх санкций. По данным компании Kpler, которая занимается сбором сырьевой информации, угольный импорт Индии из России увеличился в марте до уровней, невиданных более двух лет.

Как отмечает CNBC со ссылкой на аналитика по сухим грузам из Kpler Мэтью Бойла, угольный импорт из России составил 1,04 млн тонн. Это самый высокий уровень с января 2020 года. Более двух третей мартовских объемов поступили из российских дальневосточных портов, вероятнее всего, после начала российской спецоперации на Украине в конце февраля.

”Рыночные эксперты предполагают, что Индия и Китай увеличат импорт угля из России, тем самым несколько нивелировав воздействие формального запрета ЕС на импорт российского угля”, - сообщил директор отдела исследований горной промышленности и энергетических товаров из Австралийского банка Содружества Вивек Дхар.

Индия на прошлой неделе заявила, что планирует удвоить импорт российского каменноугольного кокса, используемого для изготовления стали. ”Европейский запрет на импорт угля из России пришелся на момент, когда на международном угольном рынке и без того напряженная ситуация, а цены крайне высоки, - сообщает Rystad Energy. - Рост спроса на уголь в Азии в связи с тем, что страны стремятся минимизировать импорт дорогого природного газа, привел к тому, что стоимость угля резко выросла в прошлом году”.

По данным Rystad Energy, в прошлый вторник основной угольный бенчмарк, импортируемый Европой, API 2, с доставкой в мае подорожал до $300 за тонну. Год назад его стоимость составляла $70 за тонну.

Россия - шестой в мире производитель угля в мире. Как сообщает американское Управление энергетической информации, в 2020 году 54% угольного экспорта страны было отправлено в Азию, еще 31% - в европейские страны Организации экономического сотрудничества и развития.

По данным отчета за 2021 год о производстве электроэнергии в Индии, составленного Международным энергетическим агентством, на уголь приходится до 70% электрогенерации в стране. Государство - второй в мире потребитель и импортер угля после Китая.

Удвоение импорта, несмотря на американские ”предупреждения”

До начала спецоперации Индия закупала не очень много российского угля: на него пришлось всего 2% от общего импорта Индии в 2021 году. ”Мы собираемся экспортировать больше каменноугольного кокса из России”, - заявил министр сталелитейной промышленности Индии Рамчандра Прасах Синг на конференции в Нью-Дели, сообщает Reuters. Он добавил, что страна импортировала 4,5 млн тонн российского угля, не уточнив, когда именно.

”Несмотря на предупреждения с Запада, Индия продолжает опираться на российские поставки природных ресурсов, в частности нефти и угля”, - говорит Самир Кападия, глава отдела торговли из консалтинговой компании Vogel Group, сотрудничающей с правительством.

По словам Кападии, Индия рассчитывает на соглашение о валютном свопе, ”чтобы обойти финансовые препятствия на рынке”. Соглашение о валютной своп-линии заключается между двумя центральными банками для обмена валютами, улучшения ликвидных условий и представления иностранной валюты для внутренних банков в периоды рыночной нестабильности. Такой механизм позволит Индии покупать российские энергоносители и другие товары даже в условиях ограниченных западными санкциями международных платежных систем.

Несколько российских банков уже были отключены от SWIFT, глобальной системы, объединяющей более 11 тыс. банков в 200 странах по всему миру. ”Вряд ли будут решены логистические проблемы с доставкой, но своп в паре рупии/рубли однозначно поможет”, - убежден Кападия. По его словам, США могут поднять вопрос о введении санкций и других ограничений в отношении Индии, если она не сократит покупки нефти и угля из России. ”Белый дом уже совершил два предупредительных выстрела, настаивая на том, чтобы Индия ”выбрала правильную сторону”, избегая сближения с Россией. Третьего, скорее всего, не будет, если страна продолжит настаивать на своем”, - сказал эксперт.

В последние недели высокопоставленные американские чиновники призывают Нью-Дели не увеличивать нефтяной импорт. По словам экспертов, Вашингтон поставил Индию в известность о серьезных последствиях ее союза с Москвой. Индия увеличила закупки более дешевой российской нефти: импорт значительно возрос после начала спецоперации.

Угольная зависимость Индии усиливается

По словам Дхара из Австралийского банка, зависимость Индии от импорта угля выросла на 85%. Масштабное торговое соглашение, подписанное в начале месяца с Австралией может улучшить ситуацию, но в данном случае предложение ограничено. ”Австралия не сможет поставлять Индии дополнительный каменноугольный кокс в необходимых объемах для стального производства, потому что производственный рост ограничен”, - объясняет Дхар.

В конце прошлого года Индия столкнулась с нехваткой угля из-за роста спроса на энергию. Единственное, что может Австралия, перенаправить поставки для других стран в Индию, чтобы удовлетворить потребности Нью-Дели, но такой вариант маловероятен, учитывая что многие государства отказываются от российского угля. ”Поскольку Южная Корея, Япония и Европа ищут пути снижения зависимости от России (на которую приходится 10% мирового производства каменноугольного кокса), вряд ли спрос на австралийский уголь со стороны основных покупателей ослабеет в ближайшем будущем”, - говорит Дхар.