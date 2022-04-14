Эрдоган высказался за продолжение стамбульских переговоров между Россией и Украиной

14 апр. 22:56

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле должны продолжаться. Об этом турецкий лидер заявил в ходе телефонного разговора с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Он подчеркнул, что необходимо поддерживать Стамбульский процесс. По мнению Эрдогана, это позволит продвинуться в российско-украинских переговорах.

Кроме того, президент Турции поблагодарил Нехаммера за то, что он рассказал о роли Турции в российско-украинских переговорах и за выражение поддержки Стамбульскому процессу.

В ходе разговора собеседники также обсудили отношения Турции и Австрии.