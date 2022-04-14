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Байден может лично поехать в Киев

Байден может лично поехать в Киев

Президент США Джо Байден заявил о готовности поехать на Украину, информирует в четверг пресс-пул Белого дома.

На вопрос, готов ли он лично поехать на Украину, Байден ответил утвердительно. Он добавил, что в настоящее время американская администрация "принимает решение" по поводу возможной поездки высокопоставленных представителей властей США на Украину.

Ранее издание Politico со ссылкой на источник писало, что если администрация США решит отправить кого-то в Киев, то предварительного объявления о поездке не будет из соображений безопасности.

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