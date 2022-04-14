Сборная Украины выступит на ЧМ по волейболу 2022 года вместо России

14 апр. 22:44

Сборная Украины по волейболу заменит команду России на чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщили в Федерации волейбола Украины (ФВУ).

"14 апреля президент ФВУ Михаил Мельник получил письмо от FIVB [Международной федерации волейбола], в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира - 2022 вместо России", - сказано в сообщении.

Украина займет место России в группе А. Украинцы сыграют с командами Сербии, Пуэрто-Рико и Туниса.

Напомним, чемпионат мира по волейболу должен был пройти в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В начале марта

Международной федерации волейбола (FIVB) перенесла турнир из России из-за ситуации на Украине. Позднее стало известно, что турнир примут Польша и Словения.