РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Сборная Украины выступит на ЧМ по волейболу 2022 года вместо России

Сборная Украины выступит на ЧМ по волейболу 2022 года вместо России

Сборная Украины по волейболу заменит команду России на чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщили в Федерации волейбола Украины (ФВУ).

"14 апреля президент ФВУ Михаил Мельник получил письмо от FIVB [Международной федерации волейбола], в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира - 2022 вместо России", - сказано в сообщении.

Украина займет место России в группе А. Украинцы сыграют с командами Сербии, Пуэрто-Рико и Туниса.

Напомним, чемпионат мира по волейболу должен был пройти в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В начале марта
Международной федерации волейбола (FIVB) перенесла турнир из России из-за ситуации на Украине. Позднее стало известно, что турнир примут Польша и Словения.

805 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version