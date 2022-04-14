Спасатели "измерили" Голубое озеро в Кабардино-Балкарии

14 апр. 21:53

Специалисты центра "Лидер" МЧС РФ определили новую глубину Голубого озера в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Сообщение о результатах глубоководной экспедиции опубликовано на сайте МЧС.

"292 м - такова глубина уникального карстового озера в Черекском районе Кабардино-Балкарии. До этого, в 2016 году ученые Русского географического общества в ходе исследования установили глубину - 279 м", - цитирует его ТАСС.

Специалист Центра "Лидер" Роман Бушков пояснил, что озеро на самом деле - огромный артезианский колодец, и раньше никто не мог измерить его глубину и отыскать источник воды, питающий его. Однако во время последней экспедиции на глубине порядка 280 м была найдена пещера, следуя по которой телеуправляемый подводный аппарат "РБ-Мираж" достиг дна на отметке 292 м.

Таким образом, Голубое озеро оказалось одним из самых глубоких карстовых озер в Европе.

