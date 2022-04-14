Россия назначила спецпредставителя по нормализации отношений между Баку и Ереваном

14 апр. 21:59

Посол по особым поручениям Игорь Ховаев, входивший в тройку посредников Минской группы ОБСЕ, назначен специальным представителем министра иностранных дел России по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

"В центре его внимания будет тематика подготовки упомянутого мирного договора", - уточнила дипломат.

Она также выразила надежду на поддержку усилий Ховаева со стороны "союзников и партнеров в Баку и Ереване". "Открыты для конструктивного взаимодействия с другими заинтересованными игроками", - сказала Захарова.

Официальный представитель российского МИД также напомнила, что 24 февраля США и Франция свернули все контакты с РФ в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ. "Между тем реальная обстановка на Южном Кавказе не допускает переговорных пауз. Требуются дальнейшие последовательные шаги по восстановлению в регионе долгосрочного мира и стабильности, раз уж США и Франция прекратили сотрудничество сопредседателей", - подчеркнула дипломат.