В России стали скупать спиртное и лапшу

14 апр. 22:25

Продажи спиртных напитков и лапши быстрого приготовления существенно выросли в торговых сетях, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные исследовательской компании.

Аналитики отмечают, что в марте в крупнейших торговых сетях выявлен существенный рост спроса на спиртное. По сравнению с мартом 2021 года на 60% выросли продажи джина, на 9-15% - пива, на 10-13% - водки.

Проведенный аудит сетей показал, что в них снизился спрос на продукты, которыми можно запасаться впрок: крупы, сахар, макароны, чай, мясные консервы. При этом с 28 марта по 3 апреля на 17% выросли продажи лапши быстрого приготовления.