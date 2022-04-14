Блинкен: недопущение военного конфликта с Россией отвечает национальным интересам США

14 апр. 22:08

В число национальных интересов США входит недопущение прямого военного столкновения с Россией, сообщил в четверг американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Президент [США] должен быть уверен, что он заботится об интересах американского народа. Одним из этих интересов является обеспечение того, чтобы мы по мере своих возможностей не вступали в прямой конфликт с Россией, чтобы мы избегали действий, которые могут привести к более широкому конфликту", - подчеркнул он, выступая на видеоконференции, организованной Мичиганским университетом.

Блинкен добавил, что США хотят положить конец "российской агрессии [на Украине], а не расширять так, чтобы это не принесло никому пользы".