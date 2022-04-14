Что Запад нашел в Сюнике, в чем провинились оппозиционеры, кто реально правит Ереваном - Анализ армянских СМИ за 8-14 апреля

Запад проявляет серьезный интерес к Сюнику: власти ЕС подготовили крупные социальные программы и предоставят региону гранты, - пишет сайт ЕС. Делегации Евросоюза зачастили в регион и проводят там "инвентаризацю". Но зачем? – задаются вопросом армянские СМИ.

Запад снова заинтересовался Сюником

На прошлой неделе вместе с депутатами "Гражданского договора" Сюник посетили прибывшие в Армению британские парламентарии; в субботу-воскресенье в Сюнике побывали депутаты от "Гражданского договора" и представители соросовского крыла гражданского общества – Лариса Минасян, Артур Сакунц, Левон Барсегян, после чего в город с трехдневным визитом приехали представители Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), делегации ЕС в Армении и офиса Защитника прав человека Армении, а также посол Литвы в Армении. Визит был организован Фондом ООН в области народонаселения, - читаем в газете "Грапарак".

"В последние дни Евросоюз организует визиты для обсуждения социальных программ в Сюнике – там находятся омбудсмен Кристине Григорян, постоянный координатор ООН в Армении Лила Питерс Яхиа, руководитель делегации ЕС в Армении Андреа Викторин, посол Литвы. До этого они побывали в Капане, Горисе и сейчас собираются выехать в Мегри. "Нам сообщили, что западные дипломаты проводят "инвентаризацию" проблем, чтобы понять, какие программы реализовать. В Капане они провели встречу в Женском ресурсном центре, обсудили вопросы занятости женщин, решили предоставить швейные машины для открытия производства. С защитником прав человека встретилась также председатель Центра лидеров "Радуга" Сусанна Мартиросян, которая сказала: "Я занимаюсь проблемами подростков, молодежи, женщин, считаю приоритетным вопрос экономического развития, чтобы женщины могли содержать семью ․․․ мы всего лишь констатировали нужды…"", - пишет издание. Чем вызван такой интерес европейских чиновников и послов к Сюнику? Здесь все еще помнят, что такое же беспрецедентный интерес к области проявлялся и ранее", - пишет автор публикации.

Власти Армении начали тотальную атаку на оппозиционеров

Параллельно с активной деятельностью парламентской оппозиции в связи с вызовами, стоящими перед Арменией, власти активизировались в информационном поле, развернув тотальную атаку на оппозиционеров, пытающихся использовать новый инструментарий, - пишет газета "Паст". "За последние один-два месяца было открыто около десятка новых сайтов, которые активно "тиражируются" обслуживающими власти кругами. Основная задача этих ресурсов не столько в восхвалении властей, сколько в дискредитационной кампании против активных оппозиционных деятелей на информационном поле. Для проведения этой линии используется не только площадка Facebook, но и социальные сети Tik-Tok и Instagram", - отмечает издание.

Тигран Авинян продолжает теневое управление Ереваном

Тигран Авинян продолжает негласно править Ереваном. В частности, он реализует в столице бурную кадровую политику, укрепляя в преддверие выборов свой тыл на местах, - читаем в газете "Грапарак". "Судя по всему, в предстоящие дни с должностью распрощается также руководитель административного района Кентрон Авет Погосян – кадр "Армянского национального конгресса" (АНК). Авинян хочет назначить руководителем общины Кентрон одного из своих одноклассников по имени Самвел, который две недели назад прибыл из США, где временно жил и занимался бизнесом. Авинян намерен назначить доверенного человека особенно в административном районе Кентрон, поскольку в этой общине позиции власти самые слабые", - пишет газета.

Артур Ванецян договаривается с Москвой?

Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" бойкотировали заседания парламента и отправились в Карабах (часть Карабахского региона соседнего Азербайджана, временно контролируемая российскими миротворцами, - прим. "ВК"), продемонстрировав тем самым приоритеты повестки, хотя, как выяснилось позже, въехать им туда не разрешили, - пишет газета "Паст". "В заседании парламента не участвовал руководитель фракции "Честь имею" Артур Ванецян, но его не было и в группе депутатов, поехавших в Карабах. Ходят слухи, что Артур Ванецян в эти дни находится в Москве, и его визит преследует исключительно политические цели - Ванецян уже провел ряд встреч в РФ. Мы попытались уточнить эту информацию в офисе партии "Родина", а также выяснить, какие конкретно встречи проведены и в каком контексте. Пресс-секретарь партии Сос Акопян фактически не опроверг наши сведения, подтвердив лишь, что Ванецян действительно находится за границей. Акопян также добавил, что на данный момент считает нецелесообразным предоставлять другую информацию", - отмечает автор публикации.

Гагик Царукян сворачивает бизнес в Армении

Глава партии "Процветающая Армения" (ППА), крупнейший бизнесмен страны Гагик Царукян готов продать весь свой бизнес и вывести деньги из республики, - читаем в газете "Грапарак". "Около месяца назад Царукян за $5 млн продал пивоваренный завод "Котайк" партнеру депутата от правящей партии "Гражданский договор" Хачатура Сукиасяна, некоему Гарику, который вместе с Сукиасяном импортирует в страну бензин. "Мы узнали, что с выплатой этой суммы возникли какие-то проблемы, которые уже решены и завод полностью перешел к новому собственнику. Как передает наш источник, если будут приемлемые предложения, Царукян готов продать остальной бизнес и вывести деньги из Армении. Правда, сегодня власти оставили его в покое, но за эти годы столько мешали ему в связи со строительством жилья в Абовяне, отеля Kempinski, завода по производству кремния в Арарате, что он больше не хочет вкладывать деньги и расширять деятельность в Армении. Возможно, начнет инвестировать в РФ, где после ухода западного бизнеса открылось широкое поле деятельности", - пишет газета.

Власти Армении не могут договориться с активистами

Власти Армении сильно обеспокоены внутренней нестабильностью и предстоящими возможными событиями и заняты "упрочением" своих позиций на пропагандистских площадках, - пишет со ссылкой на свои источники газета "Паст". "Власти не только укрепляют свои позиции на информационном поле, но и ищут также другие пути. В частности, по нашим сведениям, в течение прошедших одного-двух месяцев несколько ключевых лиц нынешнего руководства страны по поручению Никола Пашиняна провели ряд встреч с экспертами, блогерами и общественными деятелями, которые проявляют активность на информационном и политическом поле. Не секрет, что финансовое положение некоторых представителей этого сектора не очень стабильно, и, пользуясь этим обстоятельством, власти пытались привлечь их на свою сторону на довольно выгодных условиях. Причем, предложение было таким, что эти люди продолжают критиковать власти, но уже с некоторыми оговорками и "дозировано". Однако эта попытка властей полностью провалилась, поскольку все, с кем встречались эмиссары Пашиняна, исключили возможность какой-то договоренности с властями", - отмечает издание.

Кто управляет главой следственной комиссии

Сформированная для изучения обстоятельств 44-дневной войны следственная комиссия бездействует и после первого заседания уже больше не собирается: представители власти оправдываются, что проводят рабочие заседания, обсуждают технические вопросы, решают порядок работы, кого и когда пригласить, начать сверху или снизу, - читаем в газете "Грапарак". "Однако это не мешает тому, чтобы председатель комиссии Андраник Кочарян через день принимал у себя в кабинете бывшего командующего Армией обороны, секретаря Совета безопасности Карабаха (фейкового сепаратистского режима, созданного Ереваном на земле Азербайджана, - прим. "ВК") Самвела Бабаяна и проводил с ним долгие беседы, а также активно общался с экспертом комиссии Арцруном Ованнисяном, 44 дня вводившим в заблуждение общественность страны. Как передают наши источники, Бабаян и Ованнисян направляют Кочаряна, откуда начать работу, какому органу и какие запросы направлять, какие требовать материалы, которые будут направлены не против властей, а против оппозиции", - пишет автор публикации.

На ЗММК назревает очередной бунт

На Зангезурском медно-молибденовом комбинате (ЗММК) готовится очередной бунт, - пишет та же газета "Грапарак". "Один из сотрудников сообщил нам о недовольстве коллектива: там решили поднять бунт против нынешнего руководства, поскольку объемы производство снизились, создалась неуправляемая ситуация. Согласно информации нашего источника, работники собираются обратиться с письмом к акционерам комбината, чтобы вернули бывшего директора ЗММК Мгера Полоскова, который был умелым горняком и правильно организовывал производство.

В период его руководства экспорт медного концентрата достиг 22 млн т, были созданы 1500 новых рабочих мест, работали все компании при комбинате. Несмотря на то, что власти возбудили уголовные дела против Полоскова, а потом заставили под предлогом неуплаченных в бюджет налогов восстановить ущерб в размере 15 млрд драмов, по убеждению сотрудников ЗММК, все, в том числе и власти, очень хорошо знают, кто на самом деле был виновным. "Если в прошлом ЗММК экспортировал ежедневно 800-1400 т концентрата, то сейчас его суточный объем составляет всего 300-350 т", - поведал наш источник", - пишет газета.