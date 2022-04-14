СМИ: ЕС поэтапно откажется от российской нефти

14 апр. 21:32

В Евросоюзе готовятся к поэтапному отказу от импорта нефти из России, сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

"Союз сейчас движется в направлении такого поэтапного запрета, который позволит дать время Германии и другим странам для того, чтобы договориться с альтернативными поставщиками", - пишет издание.

Похожий подход ЕС использовал при введении запрета на российский уголь, когда на переходный период было выделено четыре месяца. Эмбарго на поставки угля из России в Европу начнет действовать с августа 2022 года.

Ожидается, что тему запрета на поставки нефти из России не вынесут на обсуждение среди стран-членов ЕС до 24 апреля, когда во Франции состоится второй тур президентских выборов. Собеседники издания объяснили, что решение принято с целью "убедиться в том, что влияние на цены на газ не поможет правому кандидату-популисту Марин Ле Пен и не подорвет шансы на переизбрание президента Эммануэля Макрона".

"Ни на что нет табу. В частности, включая санкции на нефть и газ", - заявил на этой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, говоря о возможных новых антироссийских санкциях.