В России внепланово проиндексируют пенсии, соцвыплаты и МРОТ

14 апр. 21:07

В ближайшее время будет объявлено о внеплановой индексации пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и других социальных выплат, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено, и такая индексация произойдет", - заявил Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 1".

Он добавил, что также российский лидер принял решение о распространении выплат семьям с детьми в возрасте вплоть до 16-ти лет.

Увеличить соцвыплаты стало возможным благодаря рекордному профициту бюджета России. "Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться", - объяснил Орешкин.