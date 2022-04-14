Мишустин обсудил с правительством устойчивость российской экономики

14 апр. 20:58

В четверг, 14 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание, посвященное экономическим вопросам. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

На встрече обсуждалась реализация задач, озвученных президентом России Владимиром Путиным в ходе состоявшихся ранее совещаний с членами правительства. Участники заседания также поговорили о дополнительных мерах повышения устойчивости российской экономики и финансового сектора.

В совещании участвовали первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин, помощник президента Максим Орешкин, глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.