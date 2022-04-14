Федерация шахмат России вступит в Азиатскую федерацию

14 апр. 20:56

Федерация шахмат России (ФШР) вступит в состав Азиатской шахматной федерации. Соответствующее решение было единогласно принято на состоявшемся 14 апреля заседании наблюдательного совета Федерации шахмат России.

"Сейчас должны начаться юридические действия. Сначала мы должны написать письмо в Европейский шахматный союз о просьбе об исключении. То есть сначала ФШР надо технически выйти, а потом написать заявление о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию", - заявил в эфире телеканала "Матч ТВ" член наблюдательного совета Альберт Степанян.

Напомним, ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила сборную России от участия в соревнованиях под эгидой организации. При этом россиянам разрешили выступать в личных турнирах, но только в нейтральном статусе - без флага и гимна страны. Также Россия не сможет принять шахматную Олимпиаду, которая должна была пройти с 26 июля по 8 августа 2022 года.