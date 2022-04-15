15 апр. 1:34

В ближайшие два года в Ингушетии откроются два центра цифрового образования "IT-куб".

"В период с 2023 по 2024 годы планируется открыть два центра цифрового образования «IT-куб» в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", - сказала глава Минобразования республики Эсет Бокова.

По ее словам, в таких центрах школьники будут осваивать дополнительное образование по направлениям: "Мобильная разработка", "Программирование на Python", "VR-AR-разработка", "Кибергигиена и большие данные", "Основы алгоритмики и логики", а также "Программирование роботов", передает ТАСС.

Уточняется, что IT-кубы будут открыты на базе учреждений среднего профессионального образования.