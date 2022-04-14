Кремль озвучил условие для встречи Путина с Зеленским

14 апр. 20:45

Для встречи президентов России и Украина Владимира Путина и Владимира Зеленского сначала нужно подготовить почву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что переговорные группы РФ и Украины сначала должны будут составить соответствующий документ, однако прогресса в данном вопросе пока нет.

"Принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем", - цитирует Пескова ТАСС.