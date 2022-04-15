Ставропольский край обладает двухлетним запасом лекарств для больниц 

15 апр. 0:23

В Ставропольском крае подготовлен запас лекарств для больниц на ближайшие два года, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, отметив, что также закуплены препараты для государственных аптек.

"Мы провели закупку на два года вперед лекарств для нашей больничной сети. Мы потратили 261 миллион рублей, но на два года вперед все лекарства, по которым сегодня не можем быстро найти аналоги, в больничную сеть мы купили", - сказал он в ходе прямой линии с жителями.

Кроме того, по данным Владимирова, на 61 млн рублей закуплены препараты для государственной аптечной сети.