Цены на туры с кешбэком по России не растут в 2022 году

14 апр. 20:36

Туры с кешбэком в этом году не росли цене, сообщил генеральный директор национального туроператора "Алеан", глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский.

Напомним, очередной этап программы кешбэка за туры по России проходит с 15 марта по 15 апреля.

"В этом году мы мониторили ценообразование и не зафиксировали никакого повышения [цен] на путевки, которые реализовывались с кешбэком. В прошлом году были такие факты, а в этом их не было", - заявил эксперт, выступая на круглом столе комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Уманский указал на важность наличия конкуренции для развития туризма.

"Внутренний туризм изначально был сбалансирован в условиях открытых рынков. И отсутствие сейчас возможности поехать за рубеж приведет к достаточно нехорошим последствиям. В прошлом году мы имели похожую ситуацию с закрытием Турции - с апреля по июнь не было Турции. И в итоге мы все дружно обсуждали резкий рост цен, снижение качества [услуг]", - напомнил он.