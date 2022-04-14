Ильхам Алиев: сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо

14 апр. 20:22

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил значение Южного газового коридора на встрече с находящимся с официальным визитом в Баку премьер-министром Албании Эди Рамой.

Встреча Ильхама Алиева и Эди Рама состоялась в четверг один на один.

В первую очередь азербайджанский лидер отметил, что визит Рами в Баку демонстрирует высокий уровень политического диалога между двумя странами.

Встреча придаст новый импульс двусторонним связям, будет проведена работа над увеличением товарооборота между Азербайджаном и Албанией, продолжил он.

"Уже больше года Азербайджан стал экспортером природного газа в Европу, и Албания всегда поддерживала эту инициативу. Высокопоставленные представители Вашей страны всегда участвовали в заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора и внесли большой вклад в реализацию данного проекта. То есть, мы входим в команду, состоящую из стран, реализовавших этот исторический проект. Считаю, что сегодня значение Южного газового коридора, в частности, Трансадриатического трубопровода, видно более отчетливо. Это одна из лучших сфер нашего сотрудничества, и здесь есть потенциал для значительного роста", - заявил Ильхам Алиев.

Эди Рама согласился с тем, что есть сферы, где имеется потенциал для наращивания сотрудничества двух стран. Делегации обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики и туризма.

Премьер-министр пригласил президента Азербайджана посетить Албанию с визитом.