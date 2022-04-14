Чехия поддержит Грузию в вопросе сближения с ЕС

14 апр. 19:59

В четверг, 14 апреля, в Праге состоялась встреча министров иностранных дел Чехии и Грузии Яна Липавского и Ильи Дарчиашвили.

В ходе беседы чешский министр отметил, что Чехия оказывает содействие Грузии в реализации планов вступления в Европейский союз. По его словам, во время председательства Совете ЕС с 1 июля по 31 декабря Чехия будет максимально содействовать сближению Грузии с Евросоюзом.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств также поговорили о перспективах чешско-грузинского сотрудничества, взаимодействие Грузии с НАТО и сосредоточились на экономических вопросах, представляющих интерес для обеих стран.

Помимо этого, Липавский и Дарчиашвили обсудили перспективы расширении торговли между странами и выразили надежду, что в ближайшее время значительно возрастет взаимный товарооборот, сократившийся в 2020 году на 15% из-за негативных последствий пандемии коронавируса COVID-19, передает ТАСС.