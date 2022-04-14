В США сообщили, что Китай не помогает России обходить санкции

14 апр. 19:53

Китай в настоящее время не предоставляет России военную технику и не помогает Москве обойти санкции. Такое мнение выразил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Что касается военной техники, мы такого пока не видели, но постоянно следим за этим. И, конечно, у нас нет полной видимости в любой момент, поэтому нам нужно и далее внимательно следить, чтобы понять, если это вдруг начнет происходить", - сказал он.

Помощник американского лидера также отметил, что Россия и Китай продолжают поддерживать экономические отношения, однако в США не видят свидетельств того, что Пекин помогает обходить Москве западные санкции. "Видели ли мы к настоящему времени систематические усилия с целью подорвать, ослабить, лишить остроты санкции? Мы этого не видели. Но мы ежедневно следим за этим очень внимательно", - цитирует Салливана ТАСС.