Россия готова содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией

14 апр. 19:44

Россия полна решимости содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

"Предложенные Баку "Базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией" и поступившая на них реакция Еревана призваны послужить основой для начала азербайджано-армянских переговоров по мирному договору", - отметила Захарова.

Дипломат сообщила, что данная тема обсуждалась 9 апреля в ходе телефонных разговоров президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также днем ранее министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на переговорах в Москве с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и по телефону с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.