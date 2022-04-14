МИД: Россия продолжит выполнять контрактные обязательства на мировом рынке продовольствия

14 апр. 19:20

Россия, во избежание продовольственного кризиса, продолжит выполнять обязательства по международным контрактам экспорта, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Я хочу обратить внимание на то, что Российская Федерация остается очень ответственным игроком на глобальном рынке продовольствия. Мы полностью выполняем наши обязательства по международным контрактам экспорта, как бы ни было тяжело. Мы очень хорошо осведомлены о важности поставок необходимых товаров, в которых так нуждаются наши партнеры в Азии, Африке, Латинской Америке и Среднем Востоке. <…> Мы должны находить возможные пути для недопущения кризиса в сфере продовольствия", - заявил он в эфире телеканала RT в четверг.

По словам Биричевского, Россия осознает важность продовольственной безопасности и продолжает исполнять контрактные обязательства.

"Сейчас мы призываем все страны, особенно развивающиеся, смотреть на ситуацию с высоты своих национальных интересов", - отметил он.

"Что бы ни говорил господин Боррель в Верховной комиссии ЕС о том, что Россию не нужно слушать, занимайте прагматическую позицию. Независимо от политических предпочтений, развивающийся мир должен высказать консолидированное мнение о том, что односторонние меры неприемлемы", - подчеркнул Биричевский.

Антироссийские санкции Запада ведут к тому, что цены на продовольствие неуклонно растут во всем мире, добавил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ.