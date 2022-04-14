Центробанк России готовился к заморозке резервов

14 апр. 18:58

Центральный банк России был готов к заморозке резервов и диверсифицировал вложения. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Она также назвала беспрецедентным данный шаг в отношении российских резервов. "Это не арест, но заморозка – невозможность использовать корреспондентские счета в банках. Нам все говорили, что вероятность очень низкая", – пояснила Юдаева.

Первый замред регулятора также обратила внимание на то, что структура резервов отражала два возможных сценария рисков – геополитический и экономический. По ее словам, один из них – геополитический – и реализовался, вылившись в заморозку части средств. "Но если бы реализовался экономический сценарий и у нас этих резервов не было бы, была бы огромнейшая проблема. Мы пытались диверсифицировать резервы и иметь и те, и другие на тот и на другой случай", – цитирует ее РИА Новости.