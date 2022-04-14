Турпоток в Крым упадет на 15-20%

14 апр. 19:09

Туроператоры считают, что этим летом в Крым отправится на 15-20% меньше туристов, чем в прошлом году.

"По оценкам экспертов, в целом по году ожидается снижение турпотока в Крым на 15-20%, что связано не только напрямую с закрытием авиасообщения в данный момент, но также с географическим положением полуострова. Например, вероятность, что туристы из Екатеринбурга или Новосибирска вместо самолета в Крым выберут поезд, невысока", - пояснили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Ожидается, что до 80% туристов в Крыму составят автопутешественники.

В конце февраля был введен режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России, в том числе он коснулся Симферополя. С тех пор режим продлевался несколько раз, сейчас он действует до 19 апреля.