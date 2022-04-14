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В Турции рассказали, от чего зависит организация встречи Путина и Зеленского

В Турции рассказали, от чего зависит организация встречи Путина и Зеленского

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходим положительный ответ российского лидера.

При этом он подчеркнул, что Анкара продолжит прилагать усилия для организации новых встреч делегаций России и Украины.

Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства прокомментировал позицию Турции по санкциям в отношении России. По словам Чавушоглу, все действия Турции в данном вопросе основаны на нормах международного права, передает агентство Anadolu.

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