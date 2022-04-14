Великобритания расширила санкции, связанные с Абрамовичем

14 апр. 18:30

Канадский бизнесмен Евгений Тененбаум и предприниматель Давид Давидович, обладающий паспортами РФ и Израиля, попали под санкции Великобритании по причине их "близкой связи" с предпринимателем Романом Абрамовичем.

О введении персональных санкций против бизнесменов говорится в обновленном в четверг санкционном списке на сайте правительства Великобритании. Лондон заморозит все активы Тененбаума в стране, его частным самолетам запрещено попадать в британское воздушное пространство. Санкции против Давидовича оказались жестче, помимо заморозки активов и закрытия воздушного пространства, Лондон вводит полный запрет на въезд в Великобританию.

Ранее под британские санкции попал ключевой бизнес-партнер Абрамовича Евгений Швидлер.