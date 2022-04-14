Назальная вакцина от коронавируса ждет насадок-распылителей

14 апр. 18:19

Применение назальной вакцины от коронавируса откладывается из-за отсутствия специальных насадок для распыления, об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург, пишет "Интерфакс".

"Это счастливый миг наступит, когда к каждому шприцу (с вакциной - ИФ) будет приложена насадка. (...) Ждем пока, кто (их) привезет, этот вопрос сейчас решается", - сообщил он на презентации книги "Красная зона. Репортерский дневник", созданной по инициативе Союза журналистов Москвы (СЖМ).

По словам Гинцбурга, также создается собственное производство таких насадок, для этого необходимо купить определенные станки, которые будут из определенной пластмассы штамповать насадки. "Когда эти события совершаться, тогда мы сможем все вакцинироваться интраназально", - заявил глава центра Гамалеи.

Третья фаза клинических исследований назальной вакцины, продолжил он, в ходе которой выяснится, может ли эта вакцина дать стерильный иммунитет - такой, когда человек не может быть переносчиком вируса, начнется через одну-две недели.

Назальная вакцина была зарегистрирована Минздравом РФ 1 апреля.