Саудовская Аравия мирится с Ливаном

Дипломатический конфликт между Саудовской Аравией и Ливаном достиг критической точки осенью 2021 года после того, как ливанский министр в резких выражениях раскритиковал действия Саудовской Аравии в Йемене.

Как отмечает The National Interest, после продолжительного политического кризиса между Саудовской Аравией и Ливаном страны начали налаживать отношения. В конце прошлой недели посол Саудовской Аравии Валид аль-Бухари вернулся в Бейрут после полугодового перерыва.

Вечером 11 апреля, через несколько дней после возвращения, посол Саудовской Аравии устроил ифтар (вечернюю трапезу в Рамадан) для премьер-министра Ливана Наджиба Микати, министра сельского хозяйства Аббаса аль-Хадж-Хасана и послов США, Великобритании, Франции и Германии в Ливане. После мероприятия аль-Бухари указал, что Саудовская Аравия возобновит оказание международной помощи Ливану для стабилизации катастрофического экономического положения страны. Посол Франции обещал, что Париж также продолжит высылать помощь. Кроме того, Микати объявил о своих планах посетить Эр-Рияд в мае – явный признак того, что отношения между странами улучшаются.

Исторически экономические отношения Саудовской Аравии и Ливана были довольно тесными, многие граждане Ливана работают в Саудовской Аравии в различных сферах. Несколько известных политиков и бизнесменов Ливана, в том числе бывший премьер-министр Рафик Харири, заработали состояние, работая в Эр-Рияде.

Однако за последнее десятилетие Эр-Рияд не раз выражал озабоченность в связи с политикой Бейрута, критикуя ливанскую политическую партию "Хезболла", покровительство которой оказывает главный региональный противник Саудовской Аравии Иран.

Движение "Хезболла" отказалось от разоружения своего военного крыла, силы которого, по большинству оценок, превосходят официальные ливанские вооруженные силы, а также накопило десятки тысяч ракет средней и большой дальности. Кроме того, движение замешано в крупных операциях по контрабанде наркотиков из Сирии в арабские страны Персидского залива.

Дипломатический конфликт между Саудовской Аравией и Ливаном достиг критической точки осенью 2021 года после того, как ушедший в отставку министр информации Ливана Георг Кордахи в резких выражениях раскритиковал действия Саудовской Аравии против мятежников-хуситов в северном Йемене и обвинил Эр-Рияд в совершении военных преступлений. Хотя эти заявления были сделаны до назначения Кордахи, Эр-Рияд разорвал дипломатические и экономические отношения с Бейрутом и отказался их восстанавливать даже после ухода Кордахи в отставку.

В то время как отношения между Эр-риядом и Бейрутом нормализуются, западные и арабские обозреватели отмечают, что влияние "Хезболлы" в Ливане остается сильным, что создает серьезное препятствие для отношений в будущем.

Неясно, как отношения между Саудовской Аравией и Ливаном повлияют на взаимодействие с другими государствами Персидского залива. Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, другие участники возглавляемой Саудовской Аравией международной коалиции, которые также отозвали своих послов из Бейрута, пока не приступили к восстановлению дипломатических отношений, хотя Кувейт, еще один участник коалиции, принял решение о возвращении своего посла в Бейрут также на прошлой неделе.