Грузинский парламент принял поправки в закон о "Конституционном суде"

14 апр. 17:59

Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял поправки в закон "О Конституционном суде", которые позволят обжаловать в суде действия или бездействие президента Грузии, Генпрокурора или правительства.

За проект проголосовали 83 депутата, против - 6, передает "Sputnik Грузия".

Согласно поправкам, Конституционный суд получит полномочия обжаловать решения президента, парламента, правительства, Высшего совета юстиции, Генпрокурора, совета Нацбанка, Генерального аудитора, Народного защитника или верховного совета автономной республики, если это решение нарушает чьи-либо конституционные права.

Напомним, инициатива об изменении законодательства принадлежит правящей партии "Грузинская мечта", которая не смогла обжаловать в Конституционном суде решения президента Грузии Саломе Зурабишвили касательно назначения послов.