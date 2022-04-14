В Краснодаре за день случилось четыре энергоаварии

14 апр. 18:08

В Краснодаре в четверг без электричества оказались почти 8 тыс человек - в городе за день произошло четыре энергоаварии.

"В 16:20 поступило сообщение о том, что в Прикубанском округе произошло аварийное отключение электроэнергии по адресам: Водоводная, Генеральная, Живило, Кристальная, Дзержинского, Алая, Венская, Лиговская, Дозорная, Воскресенская, Сургутская улицы", - сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города в своем телеграм-канале.

В Карасунском округе также произошло два аварийных отключения трансформаторных подстанций.

Всего в городе без электричества остались 7,6 тыс жителей, из них 2,5 тыс - дети.

Ремонтные работы ориентировочно займут 4-5 часов.

Кроме того, днем в четверг без электричества из-за аварии на ЛЭП оказались два детских сада в Центральном округе кубанской столицы.