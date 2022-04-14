Байден не спешит ехать в Киев

14 апр. 17:52

В Белом доме обсуждалась возможность поездки президента страны Джо Байдена на Украину. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы говорили об этом. Думаю, президент был бы очень рад возможности отправиться на Украину, чтобы продемонстрировать солидарность с украинцами. Для него серьезный вопрос состоит в том, использования каких активов это потребовало бы со стороны украинцев и с нашей стороны", - цитирует его ТАСС.

При этом советник американского лидера отметил, что серьезно эта поездка не планировалась.

Салливан также добавил, что пока не будет "говорить о каких-либо визитах должностных лиц высокого ранга в Киев или на Украину" по соображениям безопасности.