США могут отменить часть санкций против России, если…

14 апр. 17:26

Если Россия и Украина достигнут договоренностей, США могут рассмотреть возможность смягчения антироссийских санкций, сообщил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

На конференции, организованной Экономическим клубом Вашингтона, журналисты задали ему вопрос о том, будут ли с России сняты санкции по итогам достижения договоренностей в рамках российско-украинских переговоров. По словам Салливана, многое зависит от формы и масштабов этого потенциального дипломатического соглашения. "И многое зависит от того, о чем договорится Украина на консультациях с нами и Европой. Мы не собираемся через голову Украины заключать сделку, в рамках которой мы отменим кучу санкций, введенных против России. Но если некоторая мера по смягчению санкций будет включена в какое-то заслуживающее доверия дипломатическое решение, возглавляемое Украиной, то это то, что мы с радостью обсудим", - заявил он.