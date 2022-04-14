Центробанк: сроки внедрения цифрового рубля останутся прежними

14 апр. 17:09

Банк России не планирует менять сроки внедрения цифрового рубля, несмотря на техническую неподготовленность некоторых банков, об этом в четверг в ходе заседания рабочей группы Госдумы сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Она рассказала, что тестирование платформы цифрового рубля с двенадцатью банками, попавшими в пилотную группу, началось с января 2022 года. "Должна сказать, что не все банки технически со своей стороны были готовы подключиться к этому тестированию, и мы разбили их на несколько групп, чтобы они на своей стороне могли сделать доработки. Но при этом мы не хотим менять сроки, мы не хотим удлинять какие-то этапы, потому что мы считаем, что цифровой рубль очень нужен экономике, гражданам и бизнесу, мы идем по своему плану", - отметила Скоробогатова.

Пилотирование операций началось в феврале 2022 года, тогда только три банка из пилотной группы смогли подключиться к платформе, двое из них (ПСБ и ВТБ) первыми успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между гражданами с использованием банковских мобильных приложений. Сбербанк сообщал, что не смог подключиться к платформе и проводит необходимые организационно-технические мероприятия.

Планируется, что тестирование платформы будет проходить в несколько этапов на протяжении 2022 года.