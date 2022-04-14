Угрожает ли России вступление Швеции и Финляндии в НАТО?

В декабре 2021 года Россия направила НАТО и США свои предложения по гарантиям безопасности. Среди множества пунктов одними из главных были 1) невступление в НАТО Украины и 2) нерасширение Альянса. Ни по одному из двух пунктов Россия не смогла найти понимание. Глава военного блока Йенс Столтенберг и Белый дом заявили, что оставляют двери НАТО "открытыми" для новых членов.

После начала спецоперации России на Украине 24 февраля первый пункт фактически снялся с повестки. Украина устами Владимира Зеленского согласилась на нейтральный статус. Такая позиция содержится в предложениях, которые Киев передал в Москву на переговорах в Стамбуле. Любопытно, что Запад так и не извлек урок для себя даже после эскалации на Украине. 25 марта на заседании лидеров НАТО в Брюсселе Альянс снова повторил, что его двери все еще открыты для новых участников.

Не исключено, что под "открытостью НАТО имели ввиду не Украину, а двух других соседей России – Финляндию и Швецию. Вопрос действительно актуальный. Скандинавские страны намекают на дальнейшую интеграцию в атлантические структуры. Финский премьер-министр Санна Марин заявила сегодня, что в ближайшие недели примет решение о том, вступать в НАТО или нет. Ранее в феврале премьер Швеции Магдалена Андерссон тоже допустила членство в НАТО, но отметила, что такое решение нужно обдумать. Марин надеется, что две страны сделают "одинаковый выбор".

Членство Финляндии и Швеции в НАТО обсуждалось на последнем саммите Альянса, отмечает The Times со ссылкой на официальные лица США. По их данным, Финляндия и Швеция уже летом могут вступить в блок. Формальным поводом для такого действия является "растущая российская угроза" после событий на Украине.

Расширение НАТО еще на двух соседей России вызывает тревогу в Москве. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание, что в таком случае протяженность сухопутных границ России с НАТО вырастет более чем вдвое. "Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива", — написал он в своем телеграм-канале, добавив, что планы по присоединению Швеции и Финляндии не связаны со спецоперацией РФ на Украине.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО для России большой опасности не представляет, считает военный эксперт Александр Артамонов. "Отказ от нейтрального статуса принесет большое количество проблем Швеции, а не России. Относительно Финляндии то же самое. Почему? Мы хорошо знаем, что Финляндия еще в советские времена пользовалась особым статусом, во многом малопонятным, то есть финны обладали привилегированными отношениями с Советским союзом. И даже выход из Второй мировой войны был максимально комфортно обставлен для них по личному распоряжению Сталина, хотя финны до 1945 года были верными союзниками Германии. Швеция, несмотря на свой, казалось бы, статус в чем-то нейтрала, в чем-то пособника гитлеризма, в дальнейшем проводя нейтральную политическую линию, тем не менее всегда заявляла о своих антироссийских взглядах. К примеру, шведский истребитель "Грипен" почему-то рассматривался как убийца "Су-30". Именно так его все время тиражировала и подавала шведская пресса», - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

НАТО и так присутствует в регионе, поэтому едва ли Россия будет ощущать себя в большем дискомфорте после потенциального вступления Швеции и Финляндии в военный блок. "Вряд ли Россия в чем-то изменит свою политику или почувствует рост напряженности относительно ныне существующего положения, тем более что в Прибалтике уже стоят батальоны НАТО, между прочим, и французы, и немцы, и британцы, и американцы. Есть и танковые части. Постоянно производится облет балтийской акватории всей авиаармадой НАТО. Нередко бывают ситуации на грани столкновения на российской морской и воздушной границе, проходящей по Балтике. Поэтому вступление Швеции и Финляндии в НАТО или невступление ничего не поменяет для нас", - подчеркнул Артамонов.

Финляндия утратит не только статус нейтральной страны, но и выгодные экономические договора, например, в области лесообработки, считает Артамонов. Швеции терять в экономике в общем-то нечего, зато изменится к ней отношение России. "Я не думаю, что действительно что-то серьезно изменится, кроме того, что мы перестанем считать эту страну хоть в чем-то дружественной и нейтральной", - заключил он.