Популярные в Дагестане турмаршруты оснастят зарядками для электромобилей

14 апр. 16:44

К 2024 году на популярных турмаршрутах Дагестана установят 40 зарядных станций для электромобилей, сообщает строительная организация ООО "ОКАС".

Как отметил гендиректор компании Асхаб Османов, реализация проекта обойдется примерно в 150 млн рублей. Пилотная электрозаправочная станция будет открыта в Махачкале. Ожидаемое время полной зарядки электромобиля составит 30 минут.

Подчеркивается, что для удобства водителей около зарядных хабов также создадут придорожную инфраструктуру, где "будет все необходимое для путников".