Парламент Грузии изменил возраст приема детей в первый класс

14 апр. 16:43

Грузинский парламент сегодня в третьем и окончательном чтении утвердил поправки в закон "Об общем образовании", изменяющие возраст, в котором дети идут в школу.

Как сообщает Sputnik Грузия, уже в этом году в первый класс смогут пойти детей, которым исполнится шесть лет до 1 октября.

На сегодняшний день возможность начать учебу была только у детей, которые достигли шестилетнего возраста к 15 сентября.

За поправки высказались 83 депутата.

Авторы проекта, депутаты Георгий Амилахвали и Тамар Талиашвили от правящей партии "Грузинская мечта", изменения в законодательство были внесены по требованию родителей.