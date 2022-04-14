Житель Бабаюртовского района научил подростка мошенничеству, открыто дело

14 апр. 16:36

Подозреваемого в мошенничестве жителя Бабаюртовского района заподозрили в совершении еще одного преступления, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Во время расследования уголовного дела по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество) оказалось, что фигурант, 21-летний житель села Бабаюрт, причастен к совершению еще одного преступного деяния: он вовлек несовершеннолетнего сельчанина в свою противоправную деятельность.

"Злоумышленник обучил 14-летнего подростка подделывать платежные чеки банковского приложения и предъявлять их в местных магазинах. По данной схеме они вместе совершали "покупки" товаров широкого потребления в гастрономах", - пояснили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).