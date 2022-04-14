Назван объем международных резервов России на 8 апреля

14 апр. 16:27

Международные резервы России с 1 по 8 апреля составили $609,4 млрд, сообщает пресс-служба Центробанк РФ.

"Международные резервы по состоянию на 8 апреля составили 609,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,9 млрд долларов США, или на 0,5%", - сказано в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

За 2021 год международные резервы увеличились на 5,9% и на 1 января текущего года составляли $630,6 млрд. Исторического максимума в $643,2 млрд они достигли 18 февраля 2022 года.