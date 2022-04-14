Глава Краснодара встретился с пианистом Денисом Мацуевым

14 апр. 16:18

Краснодар посетил известный пианист Денис Мацуев. Здесь он провел серию концертов, а также встретился с главой столицы Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

"Встретился с народным артистом России, талантливым пианистом Денисом Мацуевым. Поблагодарил его за организацию фестиваля в Краснодаре", - рассказал мэр краевой столицы.

Также он отметил, что благодарен Мацуеву за поддержку юных талантов в регионах. "Ну Кубани много одаренных музыкантов. Для них такие концерты, фестивали и личные встречи – это шанс проявить свой талант, погрузиться в мир искусства", - сказал Кондратьев.