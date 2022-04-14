14 апр. 16:06

ЗАГ: ЕС полностью закрыл возможность экспорта оружия в РФ

Евросоюз закрыл последнюю возможность поставок оружия в Россию, которые продолжались, несмотря на введенные в 2014 году санкции, сообщает бельгийский телеканал RTBF.

"Специальный пункт позволял продажу оружия в том случае, если это вписывается в рамки контрактов, заключенных до введения запрета", - говорит телеканал.

По его информации, руководства Польши и Литвы после начала военной спецоперации России на Украине подвергли критике данный пункт. "Таким образом, в пятом пакете санкций было найдено решение для отмены этого пункта", - сказано в сообщении.

Согласно данным Еврокомиссии, в 2021 году Россия закупила оружие у Евросоюза на 39 млн евро. Крупнейшими поставщиками являлись Франция и Германия.