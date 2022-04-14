Минпромторг: Россия полностью обеспечивает себя гвоздями

14 апр. 16:06

Российские компании выпускают достаточно гвоздей и даже отправляют их на экспорт в страны СНГ, об этом рассказали в Минпромторге РФ.

"Российские компании производят гвозди в достаточном количестве. Мощности пяти крупнейших предприятий позволяют выпускать каждому из них от 600 т до 2,5 тыс т гвоздей в месяц, малые предприятия в общей сложности выпускают от 2 тыс до 2,5 тыс т гвоздей в месяц", - цитирует представителя министерства ТАСС.

В ведомстве уточнили, что спрос на гвозди сокращается примерно на 5% каждый год, так как они постепенно замещаются саморезами.

В Минпромторге обратили внимание на то, что российские предприятия не только закрывают внутренний спрос, но и экспортируют 20% выпущенных гвоздей в страны СНГ.

Импортирует Россия гвозди прежде всего из Беларуси, в объеме порядка 2 тыс т в месяц и прежде всего узкого сегмента - латунные или мелкие. Приблизительно такой же объем в среднем выпускает один российский завод за месяц.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила удивление в связи с тем, что РФ импортирует гвозди, при этом являясь крупным производителем металлов.