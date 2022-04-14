Гала-концерт к 80-летию со дня рождения Муслима Магомаева пройдет в Москве

14 апр. 15:51

В Москве в Государственном Кремлевском дворце 23 апреля пройдет грандиозный гала-концерт "Нет песни без тебя", посвященный 80-летию со дня рождения легендарного азербайджанского певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева (1942-2008). Анонс опубликован на сайте ГКД.

В сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" на вечере выступят солисты арт-проекта "ТенорА XXI века" и бас-баритон Николай Рябуха.

В проекте "ТенорА XXI века" принимают участие солисты престижных московских и европейских оперных театров, таких как Государственный Академический Большой театр России, Московский Академический Музыкальный театр им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко, Московский театр Новая опера им. Е.Колобова, LEIPZIG OPER (Германия). Дирижер - Сергей Тарарин.

Будут исполнены песни "Королева красоты", "Лучший город земли", "Свадьба", "Чертово колесо", "Верни мне музыку", "Скажите, девушки", "Мелодия", "Благодарю тебя", "Синяя вечность" и другие наиболее известные композиции, исполнявшиеся Муслимом Магомаевым.