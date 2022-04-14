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Непогода оставила часть Кубани и Адыгеи без электричества

Непогода оставила часть Кубани и Адыгеи без электричества

Сильный ветер привел к авариями на линиях электропередачи. В результате ЧП в Краснодарском каре и в Адыгее без электричества остались более 80 тыс человек.

"В Краснодарском крае и Республике Адыгея сильный ветер обесточил более 80 тыс. человек, энергетики ведут восстановительные работы", - говорится в сообщении Минэнерго России.

Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщало о сильном ветре, граде и ветре до 28 м/с 14 апреля.

Также ранее сообщалось, о том, что в результате трех аварий  в Краснодаре без света остались 7,5 тыс человек. 

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