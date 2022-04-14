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Баку примет Кубок мира FIG по художественной гимнастике

Баку примет Кубок мира FIG по художественной гимнастике

Кубок мира FIG по художественной гимнастике пройдет в Баку 22-24 апреля, такое сообщение распространила пресс-служба Федерации гимнастики Азербайджана.

В турнире ожидается участие 140 граций из 33 стран мира, в том числе 44 спортсменки в индивидуальной программе и 96 - в составе групповых команд (в общей сложности 15 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представят Арзу Джалилова и Зохра Агамирова. В групповых упражнениях от Азербайджана выступит команда в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной.

Соревнования пройдут как по отдельным предметам, так и в многоборье. Кроме того, по традиции гимнастке и команде, набравшим самый высокий балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.

На соревнования в Национальную арену гимнастики будут допущены зрители.

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