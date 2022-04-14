Захарова призвала Армению не устраивать провокации в Лачинском коридоре

Визит армянских оппозиционных депутатов на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, не был согласован с миротворческим контингентом, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она уточнила, что миротворцы действуют в строгом соответствии с положениями трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении.
"Все заявления о якобы противоречащих положениям этого документа действиях не соответствуют действительности", - обратила внимание дипломат.
Захарова также указала, что Россия рассчитывает на то, что обе стороны воздержатся от шагов, которые могли бы привести к эскалации ситуации в регионе.