Путин: Европа признала, что не сможет обойтись без энергоресурсов России

14 апр. 15:28

Руководство недружественных России стран признают, что не смогут обойтись без российских энергоресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без энергоресурсов, в том числе, без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует", - сказал он на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.

Далее он пояснил, что в настоящее время свободных объемов на рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего США, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, что скажется на уровне жизни людей и конкурентной способности европейской экономики.