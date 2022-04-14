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Путин: Европа признала, что не сможет обойтись без энергоресурсов России

Путин: Европа признала, что не сможет обойтись без энергоресурсов России

Руководство недружественных России стран признают, что не смогут обойтись без российских энергоресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без энергоресурсов, в том числе, без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует", - сказал он на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.

Далее он пояснил, что в настоящее время свободных объемов на рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего США, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, что скажется на уровне жизни людей и конкурентной способности европейской экономики.

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