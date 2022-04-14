Путин: нужно подготовить финансовый рынок РФ к расчетам в нацвалютах

Основная задача для российского руководства заключается в том, чтобы подготовить валютный рынок к тому, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно поменять на рубли. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании о текущей ситуации в нефтегазовом секторе, которое проходит в режиме видеоконференции.

Глава государства напомнил о поставленной ранее задаче - перевести расчеты за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно избавляться от доллара и евро и в целом значительно увеличить долю расчетов в нацвалютах в системе внешней торговли.

"Важные шаги в этих направлениях уже делаются, и ключевая задача здесь - подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли", - пояснили президент.

Владимир Путин обратил особое внимание на то, что отказ от ненадежных валют и юрисдикций представляет собой стратегическую задачу с точки зрения экономической безопасности РФ, важную также для сохранения и увеличения объемов внешней торговли, установления устойчивых связей с предсказуемыми партнерами, держащими слово и блюдущими деловую репутацию.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" бывший заместитель председателя Центробанка России Александр Хандруев, обеспечить свободную конвертацию любых валют на российском финансовом рынке не так просто. "Для этого надо, во-первых, чтобы было доверие к рублю как к национальной валюте. Во-вторых, необходимо, чтобы волатильность даже в условиях плавающего режима обменного курса была невысокой, поскольку использование в расчетах неустойчивой валюты крайне невыгодно ", - прежде всего сказал он.

"В-третьих, даже если добиться стабильности рубля, скорее всего, расчеты в национальных валютах все равно будут привязываться к какой-то валютной корзине или какому-то товару. В-четвертых, очень важное условие - необходимо срочно набрать рынок производных финансовых деривативов. Потому что без хеджирования валютных рисков, расчеты в национальных валютах не будут иметь будущего. Таковы наиболее ключевые моменты, которые следует учитывать при переводе расчетов на национальные валюты", - сообщил Александр Хандруев.

"Переход на расчеты в национальных валютах - это очень сложный, многоплановый, неоднозначный процесс, который надо готовить. Потому что в конечном счете все расчеты основываются на доверии и на обычаях делового оборота. Вообще все, особенно международные расчеты должны отвечать трем критериям - это безопасность, надежность и стоимость. Поэтому для оборота и выбирают те варианты, которые дают в совокупности наилучший результат при учете трех факторов. Разумеется, есть и другие параметры, политические соображения также вносят свой вклад", - добавил экс-замглавы ЦБ РФ.