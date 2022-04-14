В Дагестане проложат водовод "Кайтаг-Дербент"

14 апр. 15:12

Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов сообщил о заключении контракта на строительство водовода "Кайтаг-Дербент" протяженностью 35 км.

Глава города отметил, что новый водовод улучшит ситуацию жителей с питьевой водой. Также параллельно ведется проектирование водовода "Шурдере-Дербент".

"Мы находимся на пути окончательного решения многовековой проблемы Дербента с обеспечением жителей постоянной питьевой водой", - написал он в своем Telegram-канале.

Стоит добавить, что производительность комплекса сооружений и водовода составит 25 тыс кубометров в сутки. Подрядчиком является компания "Южгазстрой". Строительство завершится к концу 2024 года.